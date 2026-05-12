Türkei öffnet Grenzübergang nach Syrien

Auf der syrischen Seite befindet sich die Stadt Tall Abyad, die zur Zeit von der syrischen Übergangsregierung unter Präsident Ahmed al-Sharaa regiert wird. Nach dem Sturz des früheren syrischen Machthabers Bashar al-Assad Ende 2024 haben Syrien und die Türkei ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. Wirtschaftlich verzeichnen beide Länder seit dem Machtwechsel in Syrien wieder engere Kontakte. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu beliefen sich die türkischen Exporte nach Syrien im Jahr 2025 auf mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,1 Mrd. Euro).