Türkei öffnet Grenzübergang nach Syrien

Die Annäherung zwischen Syrien und der Türkei seit dem Sturz des Assad-Regimes schreitet weiter voran. Nun ist ein Grenzübergang wieder für den zivilen Reiseverkehr geöffnet worden.
Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag berichtete, ist die Aus- und Einreise mit einem Reisepass nach zwölf Jahren Sperre nun über den Checkpoint Akcakale in der südöstlichen Provinz Sanliurfa wieder möglich. Der Grenzübergang war 2014 aufgrund des damaligen Bürgerkriegs in Syrien für den zivilen Verkehr geschlossen worden. Seither durften nur humanitäre Hilfslieferungen oder das türkische Militär für ihre Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien passieren.
„Notwendige Sicherheitsbedingungen“ sind nun erreicht
„Aus Rücksicht auf die Sicherheit ihrer Bürger“ habe die Türkei die Grenze geschlossen gehalten, nun seien „die notwendigen Sicherheitsbedingungen geschaffen worden“, erklärte der Bürgermeister von Akcakale, Abdülhakim Ayhan, bei der Wiedereröffnung.
Auf der syrischen Seite befindet sich die Stadt Tall Abyad, die zur Zeit von der syrischen Übergangsregierung unter Präsident Ahmed al-Sharaa regiert wird. Nach dem Sturz des früheren syrischen Machthabers Bashar al-Assad Ende 2024 haben Syrien und die Türkei ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. Wirtschaftlich verzeichnen beide Länder seit dem Machtwechsel in Syrien wieder engere Kontakte. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu beliefen sich die türkischen Exporte nach Syrien im Jahr 2025 auf mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,1 Mrd. Euro).
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