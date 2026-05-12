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Hoffen auf Reform

Gerersdorf-Sulz und die „verflixte Sieben“

Fußball Unterhaus
12.05.2026 10:18
Der 2.-Klasse-Klub Gerersdorf-Sulz hofft auf die Reform.
Der 2.-Klasse-Klub Gerersdorf-Sulz hofft auf die Reform.(Bild: Josef Gruber)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Für Gerersdorf-Sulz läuft’s im verflixten siebten Jahr nach der Vereinszusammenlegung nicht besonders rosig. In der 2. Klasse Süd B geht’s auf Rang fünf liegend um die berühmten „Heidelbeeren“. Jetzt macht aber eine mögliche Unterhaus-Reform im Burgenland Hoffnung...

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„Aktuell ist es schon etwas zach. Wir haben nur sieben andere Teams in der Liga, gegen die wir je viermal spielen“, so Obmann Rene Kollarits. „Man kennt sich mittlerweile auswendig, aufregend sieht anders aus.“

Mehr Derbys und mehr Zuseher
Eine im Raum stehende Reform des BFV könnte Abhilfe schaffen, Gerersdorf-Sulz durch die Zusammenlegung von 1. und 2. Klasse eine Liga hoch bugsieren. Also quasi wie ein Aufstieg? „Kann man schon so sehen, attraktiver wäre es für uns allemal. Dort würden mehr Derbys warten, was natürlich höhere Zuschauerzahlen und dadurch auch einige Mehreinnahmen bedeuten würde“, spricht sich Kollarits klar für jene Reform aus.

26 Punkte Rückstand auf Leader
Sportlich hätte man nämlich ohnehin keine Chance auf einen Aufstieg in die 1. Klasse, auf Tabellenführer Eltendorf fehlen Gerersdorf-Sulz vier Runden vor Schluss bereits schlappe 26 Punkte. Zuletzt gab’s zuhause ein bitteres 2:2-Remis gegen Ollersdorf. Übrigens: Das verflixte siebte Spiel in Serie ohne Sieg

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