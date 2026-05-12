Wer ist Norwegens Kandidat Jonas Lovv?

Der norwegische ESC-Teilnehmer Jonas Lovv hat von der EBU eine Verwarnung erhalten. Seine Bühnenperformance gilt als „zu sexy“ für das Familienprogramm. Während der Act für Aufsehen sorgt, zeigt sich Lovv im krone.tv-Interview überraschend ruhig und bodenständig. Wer er ist? Mehr dazu im Video.