Tirols Industrie im Fokus bei Besuch des Kanzlers

Mit ernster Miene Tirols Forderungen angehört

Kloger hakte an dieser Stelle ein und forderte mehr Klarheit: „Planbare Energiepreise sind ein entscheidender Standortfaktor. Viele Unternehmen beschaffen Strom für 2027 bereits in diesem Jahr. Der Industriestrompreis hilft daher nur, wenn er rechtzeitig planbar ist.“ Weiter meinte der IV-Boss, dass die Senkung der Lohnnebenkosten zwar ein richtiger Schritt sei, „entscheidend ist aber, was am Ende im Betrieb übrig bleibt. Wenn Entlastungen durch neue Steuern wieder aufgezehrt werden, verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit nicht.“