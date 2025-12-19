Früher Darlehen tilgen zahlt sich doppelt aus

Freiwilliges Angebot

Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) betont, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handelt, das einerseits die Rückzahlung erleichtern und andererseits dem Land finanziellen Spielraum verschaffen soll. Die Rückflüsse sollen, wie im Stabilitätspakt vorgesehen, in den Gesundheitsbereich investiert werden und gleichzeitig in die Rückzahlung von Verbindlichkeiten. So attraktiv der Nachlass auch ist, ganz ohne Einschränkungen ist das Angebot nicht. Die Rückzahlung muss in einer Summe erfolgen, was entsprechende finanzielle Reserven voraussetzt.