Früher Darlehen tilgen zahlt sich doppelt aus

23.000 Burgenländer können ihren Wohnbaukredit im Jahr 2026 vorzeitig zurückzahlen und dabei Geld sparen. Ein Nachlass von 25 Prozent des Betrags wird dabei gewährt.
Ab 2026 startet die angekündigte Aktion zur vorzeitigen Rückzahlung von Wohnbaudarlehen. Rund 23.000 private Darlehensnehmer können ihre offenen Beträge mit einem Nachlass von 25 Prozent vorzeitig tilgen. Eine begünstigte Rückzahlung hat es im Burgenland bereits früher gegeben, sie wurde jedoch 2015 eingestellt. Der Unterschied zur damaligen Regelung ist wesentlich: Während früher nur ein Teil der Darlehensnehmer unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig zurückzahlen konnte, steht das Angebot diesmal allen privaten Fördernehmern mit einem aufrechten Wohnbaudarlehen offen.
Einmalzahlung als Voraussetzung
Voraussetzung ist eine Einmalzahlung innerhalb des festgelegten Zeitraums – Antragstellung bis 31. März 2026, Zahlung bis 30. April 2026. Parallel dazu bleibt das Modell bestehen. Seit der letzten Novelle des Wohnbauförderungsgesetzes 2021 bietet das Land Darlehen mit einer Fixverzinsung von 0,9 Prozent über 30 Jahre an. Dieses Angebot können Häuslbauer auch weiterhin nutzen. In den nächsten Wochen werden betroffenen Darlehensnehmer schriftlich informiert und können sich bei der Wohnbauförderung beraten lassen.
Freiwilliges Angebot
Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) betont, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handelt, das einerseits die Rückzahlung erleichtern und andererseits dem Land finanziellen Spielraum verschaffen soll. Die Rückflüsse sollen, wie im Stabilitätspakt vorgesehen, in den Gesundheitsbereich investiert werden und gleichzeitig in die Rückzahlung von Verbindlichkeiten. So attraktiv der Nachlass auch ist, ganz ohne Einschränkungen ist das Angebot nicht. Die Rückzahlung muss in einer Summe erfolgen, was entsprechende finanzielle Reserven voraussetzt.
Kein Bundesland steht so sehr für leistbares Wohnen wie das Burgenland. Wir entlasten dadurch viele Menschen, die schon seit Jahren unter der Teuerung leiden.
Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ)
Bild: Karl Grammer
Aktion für Private
Eine Finanzierung über Banken dürfte sich für viele nicht rechnen, da die dortigen Zinssätze deutlich über dem Fixzins des Landes liegen. Die Aktion richtet sich zunächst ausschließlich an Private. Parallel dazu führt das Land Gespräche mit gemeinnützigen Bauträgern. Erst nach Ende der Rückzahlungsfrist soll geprüft werden, ob und in welcher Form weitere Verkaufsmöglichkeiten, etwa über Institute oder Banken, in Betracht kommen, betont Dorner.
