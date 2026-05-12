Nur noch fünf Kinder: Volksschule sperrt zu

„Die Bildungsdirektion beobachtet die Situation schon seit Jahren. Bis vor einem Jahr waren wir noch zweistellig, nun sind wir einstellig. Die pädagogischen und sozialen Standards sind künftig leider nicht mehr gegeben“, begründet Bürgermeister Georg Preßler die Entscheidung für die Schulschließung, über welche die Modriacher bei einer Bürgerversammlung bereits informiert worden seien. Die Kinder werden ab Herbst in der Volksschule Edelschrott unterrichtet, Kindergarten und Bürgerservice bleiben aber im „alten“ Schulhaus.