Nur noch fünf Kinder: Volksschule sperrt zu

Natürlich ist es ein schwerer Schlag für die betroffenen Eltern und Kinder – aber angesichts dieser Zahlen nachvollziehbar: Die Volksschule Modriach in der Steiermark wird geschlossen, weil es für das kommende Schuljahr lediglich fünf Anmeldungen gibt. Schon jetzt werden nur noch acht Kinder unterrichtet ...
„Die Bildungsdirektion beobachtet die Situation schon seit Jahren. Bis vor einem Jahr waren wir noch zweistellig, nun sind wir einstellig. Die pädagogischen und sozialen Standards sind künftig leider nicht mehr gegeben“, begründet Bürgermeister Georg Preßler die Entscheidung für die Schulschließung, über welche die Modriacher bei einer Bürgerversammlung bereits informiert worden seien. Die Kinder werden ab Herbst in der Volksschule Edelschrott unterrichtet, Kindergarten und Bürgerservice bleiben aber im „alten“ Schulhaus.
Zusperren ist natürlich nicht schön, aber wir haben die Entscheidung möglichst transparent gemacht und eine Bürgerversammlung einberufen.
Bürgermeister Georg Preßler
Bild: ÖVP
Schließungen auch in Afling und Retznei
Und wie sieht es in der übrigen Steiermark aus? Nun werden in Weiz zwei Mittelschulen zusammengelegt, was für viel Aufruhr sorgte. Für die Volksschulen Afling und Retznei sind, wie berichtet, Schließungsanträge angekündigt und vorbesprochen, aber noch nicht bei der Behörde eingelangt. Weitere Pläne gibt es bis dato nicht.
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