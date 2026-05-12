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Mit „Tango“ Tickets auf Augenhöhe kaufen!

Burgenland
12.05.2026 16:00
Helmut Hauser, ÖBB Personenverkehr, Christof Hermann, ÖBB Personenverkehr, Martin Schmutz, ÖBB ...
Helmut Hauser, ÖBB Personenverkehr, Christof Hermann, ÖBB Personenverkehr, Martin Schmutz, ÖBB Leiter Vertrieb, Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm, Verkehrslandesrat Heinrich Dorner, Georg Funovits, Geschäftsführer Neusiedler Seebahn GmbH (NSB), Robert Liskounig, Geschäftsführer Neusiedler Seebahn (NSB), Evelyn Häusler, Neusiedler Seebahn (NSB) und Johannes Gasser, Nah&Frisch Tadten(Bild: LMS Bgld)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Der Bahnhof Neusiedl am See wird stark frequentiert. Jetzt gab’s wieder  Modernisierungen im Bereich Ticketkauf und am Bahnsteig.

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Schon im Herbst 2025 wurden neue Fahrradboxen am Bahnhof Neusiedl am See errichtet. Jetzt kamen weitere Neuerungen dazu. Ein moderner Ticketautomat mit dem schönen Namen „Tango“, eine Wartekoje und ein Snack- und Getränkeautomat sorgen für mehr Kundenfreundlichkeit und eine Aufwertung des Standorts. „Ziel der Modernisierungsmaßnahmen ist es, den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

Vor allem Schüler und Pendler gehen am Neusiedler Bahnhof ein und aus. Der neue Ticketautomat ist nicht nur barrierefrei benutzbar, er hat außerdem besonders große Bildschirme, die über eine automatische Höhenerkennung verfügen. Dadurch kann das Bediendisplay an die Augenhöhe der Kunden angepasst werden.

Weiters wurden Elemente wie das Kartenlesegerät und die Bargeldannahme so angebracht, dass sie für alle erreichbar sind. Eine zusätzliche Wartekoje und ein Snack- und Getränkeautomat am Bahnsteig sollten die Wartezeiten zudem angenehmer gestalten.

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