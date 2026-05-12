Mit „Tango“ Tickets auf Augenhöhe kaufen!

Schon im Herbst 2025 wurden neue Fahrradboxen am Bahnhof Neusiedl am See errichtet. Jetzt kamen weitere Neuerungen dazu. Ein moderner Ticketautomat mit dem schönen Namen „Tango“, eine Wartekoje und ein Snack- und Getränkeautomat sorgen für mehr Kundenfreundlichkeit und eine Aufwertung des Standorts. „Ziel der Modernisierungsmaßnahmen ist es, den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.