Aufregung bei Real Madrid: „Das sind alles Lügen!“

Aufregung bei Real Madrid: In einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Dienstagabend hat Präsident Florentino Perez verkündet, dass er nicht zurücktreten wird. Der 79-Jährige kündigte jedoch Neuwahlen an und knöpfte sich die spanische Presse vor: „Das sind alles Lügen!“
Mit einer überraschenden Mitteilung hatte Real Madrid am Dienstag, kurz nach 16 Uhr, für Aufsehen gesorgt. „Real Madrid teilt mit, dass heute Nachmittag um 18 Uhr Präsident Florentino Perez nach der Sitzung des Vorstands im Presseraum von Real Madrid auftreten und sich in einer Pressekonferenz an die Medien wenden wird“, hieß es. Damit löste der spanische Topklub ein großes Rätselraten aus. Was wird der Boss der „Königlichen“ verkünden?
„Ich werde nicht zurücktreten“
Wenig später herrschte Klarheit. „Ich werde nicht zurücktreten“, wehrte sich Perez gegen die Spekulationen rund um seine Person. Er werde nicht das Handtuch werfen, jedoch soll es Neuwahlen geben. Der Spanier steht seit 2009 an der Spitze des Vereins. Zuvor war er bereits von 2000 bis 2006 Präsident von Real gewesen.
„Man sagt, Real Madrid liege in Trümmern, es herrsche Chaos, es sei eine Katastrophe. Das sind alles Lügen“, schimpfte Perez bei der Pressekonferenz in Richtung der anwesenden Journalisten. „Dies ist der renommierteste Verein der Welt. Mit mir als Präsident haben wir 76 Titel gewonnen. Vielleicht muss ich euch daran erinnern. Ja, wir haben dieses Jahr nichts gewonnen, aber vergesst das nicht.“
Und Perez legte nach: „Ich bin hier. Ich leite ein großes Bauunternehmen. Ich leite Real Madrid. Ich bin bei bester Gesundheit. Es gibt Kampagnen gegen mich. Bestimmte Leute nutzen die schwierige Lage aus, um mich persönlich anzugreifen.“ Er arbeite „Tag und Nacht wie ein Tier“ für den Klub.
Saison ohne Titel
Am Sonntag musste Real die nächste herbe Enttäuschung hinnehmen. Im Clasico unterlag der Klub von David Alaba dem FC Barcelona mit 0:2. Damit fixierte der große Rivale den Gewinn der Meisterschaft, für das „Weiße Ballett“ geht hingegen eine Saison erneut ohne Titel zu Ende. In der Champions League waren die Madrilenen im Viertelfinale nach zwei Niederlagen gegen die Bayern gescheitert.
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