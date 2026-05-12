Aufregung bei Real Madrid: „Das sind alles Lügen!“

„Ich werde nicht zurücktreten“

Wenig später herrschte Klarheit. „Ich werde nicht zurücktreten“, wehrte sich Perez gegen die Spekulationen rund um seine Person. Er werde nicht das Handtuch werfen, jedoch soll es Neuwahlen geben. Der Spanier steht seit 2009 an der Spitze des Vereins. Zuvor war er bereits von 2000 bis 2006 Präsident von Real gewesen.