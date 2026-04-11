Wow! So viel sparen Sie mit Selbstanbau statt Kauf

Es sind nicht nur die Frühlingsgefühle, die die Lust auf einen eigenen Garten wachsen lässt: Vor allem sind es die steigenden Preise im Handel, die immer mehr Menschen überlegen lassen, ob sich der Eigenanbau von Obst und Gemüse lohnt. Wir haben nachgeforscht – und tatsächlich lässt sich damit in der Regel ordentlich sparen!
Können Sie sich noch an den Prachtgarten Ihrer Oma erinnern? Wie die Bohnen sich die Stangen emporrankten, die Salathäupl schon beim Hinschauen frisch knackten und sich Paradeiser, Paprika, Broccoli der Sonne entgegenstreckten, gleich neben dem Grün von Karotten und Erdäpfeln?
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