Wow! So viel sparen Sie mit Selbstanbau statt Kauf

Es sind nicht nur die Frühlingsgefühle, die die Lust auf einen eigenen Garten wachsen lässt: Vor allem sind es die steigenden Preise im Handel, die immer mehr Menschen überlegen lassen, ob sich der Eigenanbau von Obst und Gemüse lohnt. Wir haben nachgeforscht – und tatsächlich lässt sich damit in der Regel ordentlich sparen!