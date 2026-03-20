Sichern Sie sich exklusive Angebote!

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Die Pegasus Estremo-Serie ist ein absolutes Highlight im E-Bike-Sektor. Die revolutionäre Pinion-Motor-Getriebeeinheit wird kombiniert mit Riemenantrieb, wartungsarmen Komponenten und einem hochwertigen Rahmen. Gleich HIER mitbieten!
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