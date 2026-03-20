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Krone Online Auktion

Sichern Sie sich exklusive Angebote!

Leben
20.03.2026 13:00
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(Bild: „Krone“/zVg, Krone KREATIV)
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Ob luxuriöse Auszeiten, hochwertige Einrichtung, kulinarische Highlights oder nachhaltige Energie für das eigene Zuhause – die aktuelle Krone Online Auktion bietet wieder außergewöhnliche Angebote für jeden Geschmack, und das zum Startpreis von nur 50 Prozent des regulären Preises. Klicken Sie sich auf www.krone.at/auktion durch das Sortiment von mehr als 9600 Artikeln!

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Angebot Nr. 8694: 3 Tage & 2 Nächte mittendrin in Maria Alm im Hotel Eder
Angebot Nr. 8694: 3 Tage & 2 Nächte mittendrin in Maria Alm im Hotel Eder(Bild: Eder Hotels GmbH)

Mittendrin statt nur dabei: Wir haben für ein paar Daten noch ein Plätzchen an unserem Dorfplatz frei. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Tradition und Moderne. 2 Nächte inkl. eder-Kulinarik zum Frühstück und Dinner. Holen Sie sich den Logenplatz, bevor es ein anderer tut! Bieten Sie mit für ein exklusives Lifestyle-Package (2 Nächte für 2 Personen). Erleben Sie das preisgekrönte Lifestyle-Konzept in Maria Alm. Gleich HIER mitbieten! 

Angebot Nr. 8716: 3 Tage, 2 Nächte im Adults-Only-Lifestyle Hotel SEPP in Maria Alm
Angebot Nr. 8716: 3 Tage, 2 Nächte im Adults-Only-Lifestyle Hotel SEPP in Maria Alm(Bild: Eder Hotels GmbH)

Sie suchen das Besondere? Gefunden. Das Hotel SEPP ist kein normales Hotel – es ist ein Lebensgefühl. Mit diesem Auktions-Package sichern Sie sich 2 Nächte inkl. Brunch. Starten Sie mit einem Frühstück bis 1 Uhr Mittag in den Tag, lassen Sie sich im Rooftop-Spa treiben und treffen Sie Gleichgesinnte an der Bar. Ob Sportskanone oder Genussmensch: Hier sind Sie mittendrin statt nur dabei. Holen Sie sich den Zuschlag für Ihre Auszeit! Gleich HIER mitbieten.

Angebot Nr. 10331: Pegasus Estremo EVO 9 Belt E-Trekkingrad Tiefeinsteiger 28" weiß
Angebot Nr. 10331: Pegasus Estremo EVO 9 Belt E-Trekkingrad Tiefeinsteiger 28" weiß(Bild: Zweirad-Center Stadler in Austria GmbH & Co KG)

Die Pegasus Estremo-Serie ist ein absolutes Highlight im E-Bike-Sektor. Die revolutionäre Pinion-Motor-Getriebeeinheit wird kombiniert mit Riemenantrieb, wartungsarmen Komponenten und einem hochwertigen Rahmen. Gleich HIER mitbieten!

Angebot Nr. 7823: Photovoltaikanlage Suntracker 5000R
Angebot Nr. 7823: Photovoltaikanlage Suntracker 5000R(Bild: GS Technik Produktions- und Vertriebs GmbH)

Der Energieertrag unseres Suntracker ST5000R entspricht im Ertrag einer überdurchschnittlichen 5kWp Dachanlage. Der Vorteil ist, dass die Energieproduktion vom Suntracker gleichmäßig über den Tag verteilt und der Eigenenergieverbrauch deutlich erhöht wird. Jetzt gleich HIER mitbieten!

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