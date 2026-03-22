Auf den Spuren der Pflanzensammler

Riesige Sammlungen von Pflanzen aus aller Welt, von alpinen Regionen aller Kontinente; die ins Zimmer geholte Natur: Das blühende Erbe des Adels lässt eine Kärntner Gruppe staunen.
„Es ist die wahrscheinlich älteste in Topfkultur gezogene Pflanze der Welt: die Fockea crispa, eine sukkulente Pflanze aus der Mitte des 18. Jahrhunderts“, schwärmt Roland Bäck. Der leidenschaftliche Pflanzenfreund und Historiker organisiert eine dreitägige Reise unter dem Titel „Wein, Gärten und Paläste“. Sie führt beispielsweise zu den Bundesgärten nach Wien, wo die Pflanzensammlungen der Habsburger betreut werden. „Die Sammlungen bestehen derzeit aus rund 150.000 Einzelpflanzen aus allen Erdteilen. 17500 verschiedene Arten und Sorten werden betreut“, weiß Bäck.
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