Grogu am roten Teppich der „Mandalorian“-Premiere

Über den Inhalt ist bisher nur so viel bekannt: Das Dunkle Imperium ist gefallen und die imperialen Kriegsherren sind weiterhin über die Galaxis verstreut. Während die aufstrebende Neue Republik daran arbeitet, alles zu schützen, wofür die Rebellion gekämpft hat, sichern sie sich die Unterstützung von Din Djarin und dem kleinen, aber mit der Macht ausgestatteten Grogu.