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„War in Saudi-Arabien“

Abschied? Max Eberl reagiert auf „Wüsten“-Gerüchte

Deutsche Bundesliga
15.05.2026 12:14
Max Eberl hat Gerüchte, er stehe vor einem Engagement in Saudi-Arabien, klar dementiert.
Max Eberl hat Gerüchte, er stehe vor einem Engagement in Saudi-Arabien, klar dementiert.(Bild: AFP/LUKAS BARTH-TUTTAS)
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Von krone Sport

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat auf Spekulationen reagiert, wonach er Bayern München verlassen könnte, um in Saudi-Arabien ein neues Kapitel zu beginnen. „Ja, ich war in Saudi-Arabien – mit der deutschen U18-Nationalmannschaft“, wischte er die Gerüchte mit einem Scherz beiseite. 

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Trotz sportlicher Erfolge und deutlich mehr Stabilität im Verein halten sich Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied von Bayern-Sportvorstand Eberl hartnäckig. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass der 52-Jährige dem finanziellen Lockruf der „Wüste“ verfallen könnte. 

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„Nicht von dieser Welt“
In dieser Causa sorgte Eberl in der Pressekonferenz vor dem finalen Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga nun Klarheit. „Ich habe überlegt, ob ich im Spaß antworte, aber ich weiß nicht, ob das jeder richtig versteht“, erklärte Eberl zunächst und setzte dann nach: „Ich wollte eigentlich sagen: Ja, ich war in Saudi-Arabien – mit der deutschen U18-Nationalmannschaft. Das ist meine Erfahrung, die ich in Saudi-Arabien gemacht habe. Alles andere ist nicht von dieser Welt.“ 

Eine klare Absage in Richtung aller „Wüsten“-Gerüchte. Zuletzt hatte die saudische Sportzeitung „Arriyadiyah“ berichtet, dass Eberl zu Erstligist Al-Ittihad Kontakt aufgenommen habe. Angesprochen auf den Wahrheitsgehalt solcher Berichte gab es vom Bayern-Sportvorstand schließlich nur ein trockenes und finales: „Nein!“

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