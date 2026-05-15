Abschied? Max Eberl reagiert auf „Wüsten“-Gerüchte

„Nicht von dieser Welt“

In dieser Causa sorgte Eberl in der Pressekonferenz vor dem finalen Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga nun Klarheit. „Ich habe überlegt, ob ich im Spaß antworte, aber ich weiß nicht, ob das jeder richtig versteht“, erklärte Eberl zunächst und setzte dann nach: „Ich wollte eigentlich sagen: Ja, ich war in Saudi-Arabien – mit der deutschen U18-Nationalmannschaft. Das ist meine Erfahrung, die ich in Saudi-Arabien gemacht habe. Alles andere ist nicht von dieser Welt.“