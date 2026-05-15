Delta Goodrem stürmt nach Halbfinale Richtung Sieg

Israel auf Platz 4

Ungeachtet aller Diskussionen um die Teilnahme Israels findet sich Noam Bettan mit seinem Song „Michelle“ recht beständig in den Top Ten. Mittlerweile rangiert er sogar auf Platz 4, nur einen Prozentpunkt hinter Griechenlands Act. Ebenso im Aufwind ist Rumäniens Alexandra Căpitănescu mit ihrem etwas härter angelegten „Choke Me“: Platz 5 bei fünf Prozent Siegwahrscheinlichkeit. Knapp dahinter reiht sich nun Dänemarks Søren Torpegaard Lund („Før vi går hjem“) ein. Auch für ihn ging es im Verlauf der Woche recht steil von zwölf auf nur mehr vier Prozent hinunter im Tableau. Genau gegenläufig bewegen sich dort Italiens Sal Da Vinci („Per sempre sì“) sowie Bulgariens Dara („Bangaranga“) – nämlich aufwärts auf Platz 7 und 8. Den Reigen der relativ aussichtsreichen Top-Ten-Acts komplettieren aktuell Monroe aus Frankreich („Regarde!“) und Maltas Aidan („Bella“).