Werkstattkette Lucky Car peilt 100 Millionen € an

Die heimische Werkstattkette Lucky Car hat im Vorjahr mit 80 Millionen Euro einen neuen Umsatzrekord erzielt. Damit ist aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Gründer Ossi Matic peilt bis 2027 die 100-Millionen-Euro-Marke an. Dazu will man insbesondere die Auslastung der 2024 übernommenen 24 ATU-Filialen steigern.