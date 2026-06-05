Betrunken und bekifft im Job: Was dann droht!

Darf der Chef einen Alko- und Drogentest verlangen?

Bei besonders gefährlichen Arbeiten kann sogar ein Konsumverbot ausgesprochen werden. Das lässt sich auch mit einer Betriebsvereinbarung, die verbindliche und gleiche Regelungen für alle Mitarbeiter schafft, erwirken – etwa im Baubereich. Laut Bauarbeiterschutzverordnung herrscht auf Baustellen ein strenges Verbot von Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift. „Wer dennoch im beeinträchtigten Zustand erscheint, riskiert eine Verwarnung, eine Kündigung oder gar eine Entlassung“, erklärt Arbeitsrechtsexperte Martin Sugetich.