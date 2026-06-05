Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starker Rauch

Gleinalmtunnel: Sperre wegen brennendem Lkw

Steiermark
05.06.2026 08:24
Der Einsatz im Tunnel in den frühen Morgenstunden
Der Einsatz im Tunnel in den frühen Morgenstunden(Bild: Asfinag)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Gleinalmtunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Steiermark ist aktuell nach einem Lkw-Brand in der Röhre Richtung Süden gesperrt. Der Zwischenfall sorgte für starke Rauchentwicklung, verletzt wurde niemand. Der Verkehr am starken Reisetag wird in beiden Richtungen über die S35 umgeleitet.

0 Kommentare

Der brenzlige Vorfall ereignete sich laut Asfinag im Frühverkehr kurz vor 5.30 Uhr. Ein Lkw hatte im Tunnel in Fahrtrichtung Spielfeld Feuer gefangen, der Lenker hielt in einer Pannenbucht an und brachte sich in Sicherheit.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, auch zwei Stunden später kam es laut Einsatzkräften aber zu erheblicher Rauchentwicklung vor Ort, weswegen die Sperre aufrechterhalten werden müsse.

(Bild: Asfinag)

Weiteres Vorgehen noch unklar
Sobald möglich, sollen sich Experten ein Bild von der Lage und den entstandenen Schäden machen und über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Sperre wird laut aktueller Einschätzung jedenfalls noch mehrere Stunden andauern, der Verkehr wird in beiden Richtungen über die Brucker Schnellstraße (S35) umgeleitet. Im Urlauber-Reiseverkehr kann es zu Staus und Verzögerungen kommen.

Verpuffung bei Raststation Kammern: Zwei Schwerverletzte
Bereits am Vortag war es zu einem schweren Zwischenfall im steirischen Autobahnnetz gekommen: Von der Raststation Kammern auf der Pyhrnautobahn (A9) wurde am Nachmittag eine Explosion gemeldet, die sich später als Verpuffung im Keller des Restaurants herausstellte. Zwei ungarische Mitarbeiter im Alter von 20 und 21 Jahren erlitten schwere Verbrennungen an den Extremitäten und wurden per Hubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Lesen Sie auch:
Auch der Rettungshubschrauber C12 stand im Einsatz.
Zwei Schwerverletzte
Explosionsalarm im Keller: Raststation evakuiert
05.06.2026

Die Raststation wurde evakuiert und bleibt vorerst gesperrt, Brandermittler des Landeskriminalamts haben die Erhebungen zur genauen Ursache des Vorfalls aufgenommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
05.06.2026 08:24
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Steiermark
AsfinagFeuerwehr
SperreRauchentwicklung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
88.693 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
80.309 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
79.715 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1271 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1218 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1203 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf