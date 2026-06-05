Gleinalmtunnel: Sperre wegen brennendem Lkw

Verpuffung bei Raststation Kammern: Zwei Schwerverletzte

Bereits am Vortag war es zu einem schweren Zwischenfall im steirischen Autobahnnetz gekommen: Von der Raststation Kammern auf der Pyhrnautobahn (A9) wurde am Nachmittag eine Explosion gemeldet, die sich später als Verpuffung im Keller des Restaurants herausstellte. Zwei ungarische Mitarbeiter im Alter von 20 und 21 Jahren erlitten schwere Verbrennungen an den Extremitäten und wurden per Hubschrauber ins LKH Graz geflogen.