Arzt: „Wir haben lange um Lehrerin gekämpft“

Für einen kurzen Moment dachte Paul Puchwein an eine Einsatzübung, als jener Tag, der für ihn in der Früh noch „ganz normal“ begonnen hatte, plötzlich eine dramatische Wendung nahm. „Schussattentat an einer Grazer Schule“, so lautete der Alarm am Grazer Uni-Klinikum am 10. Juni 2025. „Wir haben sofort mit dem Vorbereiten der Schockräume angefangen“, erzählt der Vorstand der Klinik für Orthopädie und Traumatologie.