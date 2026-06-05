Jubiläum und Einstand – da ist ein Sieg Pflicht

Das erste Ländermatch stieg am 25. August 1990 beim 1:5 in der Schweiz, am Freitag (18) gibt’s in der WM-Quali in Wien gegen Slowenien das offiziell 250. „Ein Meilenstein, etwas Besonderes für Österreichs Frauen-Fußball“, so Kapitänin Sarah Puntigam, die als Rekordspielerin mit bislang 164 Einsätzen über zwei Drittel aller Partien bestritt. „Bei der Professionalität, von Staff über Trainingsbedingungen bis zu Abläufen, hat sich extrem viel getan.“ Früher, verriet die 33-jährige US-Legionärin bei Houston, kam es gar vor, dass (Männer-)Leiberl „zu groß oder klein waren, Trainingsbekleidung selbst gewaschen wurde.“ Nur der interne Umgang sei stets gleich positiv gewesen. „Man ist gerne hier!“