Nach Überdosis von Tochter rückte deren Vater aus

Dealen eingestanden

Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich der Verdächtige geständig, das sichergestellte Ketamin für den Weiterverkauf erworben zu haben. Seine Ex-Lebensgefährtin wurde wenige Stunden vor der Festnahme aufgrund der Ketamin-Überdosis, das ihr von ihm zur Verfügung gestellt worden war, in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Der 28-Jährige wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Gegen ihn wurde bereits die Untersuchungshaft verhängt.