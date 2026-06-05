Nach Überdosis von Tochter rückte deren Vater aus

Wutentbrannt rückte im Innvierel ein Vater aus, nachdem dessen Tochter wegen einer Drogenüberdosis ins Spital gebracht werden musste. Der Papa stellte den Ex-Freund der 22-Jährigen zur Rede, den er für ihren Dealer hielt. Offensichtlich hatte er damit recht, in der Wohnung des 28-Jährigen fanden alarmierte Polizisten Suchtgift.
Zu der lautstarken verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen aus Ried und einem 28-Jährigen aus Ried kam es in der Wohnung des Jüngeren. Grund für den Streit war eine Überdosis der 22-jährigen Ex-Lebensgefährten des 28-Jährigen, der Tochter des 47-Jährigen.
Vater holte Polizei
Dieser rief die Polizei, da er den 28-Jährigen des Drogenhandels beschuldigte. Bei einer freiwilligen Nachschau fanden die Polizisten in der Wohnung des 28-Jährigen eine Plastiktasche mit insgesamt 1,6 Kilogramm Ketamin sowie etwa neun Gramm Cannabiskraut.
Dealen eingestanden
Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich der Verdächtige geständig, das sichergestellte Ketamin für den Weiterverkauf erworben zu haben. Seine Ex-Lebensgefährtin wurde wenige Stunden vor der Festnahme aufgrund der Ketamin-Überdosis, das ihr von ihm zur Verfügung gestellt worden war, in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Der 28-Jährige wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Gegen ihn wurde bereits die Untersuchungshaft verhängt.
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