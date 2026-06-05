In WM-Laune! Co-Gastgeber nimmt Serben auseinander

In Toluca brachte Petar Stanic die nicht für die WM qualifizierten Serben in der 19. Minute in Führung und profitierte dabei von einer missglückten Abwehraktion der mexikanischen Innenverteidiger. Johan Vasquez (34.) und ein Eigentor von Stefan Bukinac (45.+2) sorgten aber noch vor der Pause für die mexikanische Führung.