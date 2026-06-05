In WM-Laune! Co-Gastgeber nimmt Serben auseinander

Mexiko hat vor der Weltmeisterschaft noch einmal ordentlich Selbstvertrauen getankt: Der Co-Gastgeber gewann seine Generalprobe gegen Serbien klar mit 5:1!
In Toluca brachte Petar Stanic die nicht für die WM qualifizierten Serben in der 19. Minute in Führung und profitierte dabei von einer missglückten Abwehraktion der mexikanischen Innenverteidiger. Johan Vasquez (34.) und ein Eigentor von Stefan Bukinac (45.+2) sorgten aber noch vor der Pause für die mexikanische Führung.
Raul Jimenez (57.), ein Eigentor von Adem Advic (72.) und Luis Chavez (90.) sorgten für die weiteren Treffer der Gastgeber, die nach Schlusspfiff unter Feuerwerk von den Fans bejubelt wurden.
Eröffnungsspiel gegen Südafrika
Mexiko eröffnet die WM in Mexiko-Stadt am 11. Juni gegen Südafrika und trifft in Gruppe A zudem noch auf Tschechien und Südkorea. Nun kann der Co-Gastgeber mit richtig viel Schwung ins Turnier gehen.
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