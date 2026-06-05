Lebenslange Haft für deutschen „Maskenmann“

Jonathan wurde damals aus einem Schullandheim in Saint-Brevin-les-Pins in Westfrankreich entführt. Seine Leiche wurde wenige Wochen später unbekleidet in einem Teich rund 30 Kilometer entfernt entdeckt.

„Ich habe das nicht getan“

Im Prozess hatte der aus Bremen stammende Angeklagte eine Beteiligung am Tod des französischen Burschen mehrfach klar von sich gewiesen. „Ich habe das nicht getan“, sagte er aus. Seine Verteidigung hatte auf Freispruch mangels konkreter Beweise plädiert, dass der Angeklagte sich überhaupt in Frankreich aufgehalten und die Tat begangen habe.