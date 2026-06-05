Star-Virologin verkauft ehemaliges Rotlichtlokal

Immobilie mit vielen Möglichkeiten

Van Laer selbst will sich auf „Krone“-Anfrage nicht zu den gescheiterten Plänen äußern. Doch der beauftragte Makler bestätigt, dass die Objekte nach wie vor zu haben sind: „Das derzeitige Konzept mit Gastronomie, Barbetrieb und zwei Wohnungen mit 81 bzw. 91 Quadratmetern gewährleistet eine hohe Rendite. Der derzeitige Fertigstellungszustand lässt aber auch eine andere Nutzung zu. So sind auch sieben Wohneinheiten oder vier Wohneinheiten und zwölf Fremdenzimmer vorstellbar. Der derzeitige Gastraum kann ebenso als Ausstellungs- oder Bürofläche genutzt werden.“