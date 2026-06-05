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Tod in Vorgarten

„Top Gun“-Star von Sohn der Freundin erstochen

Stars & Society
05.06.2026 06:56
Der erste „Top Gun“-Film war 1986 in die Kinos gekommen und machte Cruise zum Superstar. Auch ...
Der erste „Top Gun“-Film war 1986 in die Kinos gekommen und machte Cruise zum Superstar. Auch der zweite Film war ein voller Erfolg.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Schauspieler James Handy ist tot. Der 81-Jährige, bekannt aus Filmen wie „Top Gun: Maverick“ und „Jumanji“, wurde vor einem Wohnhaus in Los Angeles mit einer Stichverletzung in der Brust aufgefunden. Trotz rascher Einlieferung ins Krankenhaus kam für den Schauspieler jede Hilfe zu spät.

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Beamte hatten Handy bewusstlos im Vorgarten aufgefunden. Wenig später wurde Handys Tod durch Messerstiche festgestellt.

Als Tatverdächtiger wurde der 44-jährige Michael Gledhill festgenommen. Laut Polizei handelt es sich um den Sohn von Handys Lebensgefährtin, der ebenfalls in dem Haus wohnte. 

„Habe den Sünder getötet“
Nach Angaben der Ermittler soll er selbst den Notruf getätigt haben. Vor Ort sagte er zu Beamten: „Ich bin der Menschensohn, ich habe gerade den Sünder getötet.“

Zwei Millionen Dollar Kaution festgesetzt
Gledhill wurde wegen Mordverdachts in Haft genommen. Die Kaution wurde auf zwei Millionen Dollar festgesetzt, berichtet „AP News“. Zu den Hintergründen der Tat machten die Behörden keine Angaben. Die Ermittlungen laufen.

Handy war in „Top Gun“ als Barkeeper Jimmy zu sehen. Der dritte Teil der Kultfilmserie rund um den fliegenden Hauptakteur Maverick ist seit April 2026 offiziell in Arbeit.

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