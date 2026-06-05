Einigung! WM-Fahrer vor Wechsel zum FC Bayern

Voller Fokus auf die WM

Am Donnerstag blockte Brown bei einer WM-Medienrunde in Chicago das Bayern-Thema konsequent ab. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht kommentieren. Ich bin jetzt hier“, sagte er. Sein Fokus sei auf die WM gerichtet.