Einigung! WM-Fahrer vor Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern wird wohl auf dem Transfermarkt aktiv: DFB-Kicker Nathaniel Brown steht vor einem Wechsel zu den Münchnern!
Wie Sky und die „Bild“ berichten, ist sich der deutsche Rekordmeister mit dem Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt über einen Wechsel in diesem Sommer mündlich einig. WM-Fahrer Brown soll einen Kontrakt beim Doublesieger bis Sommer 2031 bekommen.
Der 22-jährige Brown soll sehr positive Gespräche mit Bayern-München-Coach Vincent Kompany geführt haben. Die Eintracht fordert angeblich rund 65 Millionen Euro für den Profi, dessen Vertrag in Frankfurt noch bis 2030 gültig ist. Das sei den Bayern jedoch deutlich zu viel.
Voller Fokus auf die WM
Am Donnerstag blockte Brown bei einer WM-Medienrunde in Chicago das Bayern-Thema konsequent ab. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht kommentieren. Ich bin jetzt hier“, sagte er. Sein Fokus sei auf die WM gerichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.