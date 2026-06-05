„Diese Strecke fordert meinen Körper weniger“

Der siebenfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez blickt in seiner Kolumne in der „Krone“ auf das intensive Rennen in Mugello zurück. Darüberhinaus erklärt der Spanier, warum er mit seinem Comeback bisher zufrieden ist und was ihn für den Balaton Park in Ungarn zuversichtlich stimmt.
Nach Mugello ist vor dem Grand Prix in Ungarn. Es geht Schlag auf Schlag. Die Rückkehr nach meiner Verletzung in Mugello und zwei positive Rennen waren ein wichtiger Schritt. Jetzt freue ich mich darauf, wieder auf der Strecke zu sein und zu sehen, wie sich mein Gefühl auf dem Motorrad weiterentwickelt. Jedes Wochenende bleibt ein wichtiger Teil dieses Genesungsprozesses, und jede Runde zählt. Ich bin zufrieden, wie das Comeback verlaufen ist. Der Freitag war etwas schwieriger, da ich Zeit brauchte, um meinen Rhythmus zu finden und zu verstehen, wie ich mit den körperlichen Anforderungen des Fahrens umgehen sollte.
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