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Seltene Operation

Ex-Profi spielt nun mit der Sehne eines Toten!

Fußball National
05.06.2026 06:29
Marko Soldo
Marko Soldo(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Veldens Keeper Marko Soldo (29) stand nach drei Kreuzbandrissen vor dem Karriereende. Dank einer seltenen Operation wird er kommende Saison wieder als „Einser“ den Kasten des Regionalligisten hüten. Der Ex-WAC-Profi spricht über den eher ungewöhnlichen Eingriff an seinem Körper.

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Für Velden ist die Regionalliga-Saison vorbei. Gestern feierte man den Abschluss als drittbestes Frühjahrsteam – dank der Einladung von Direktor Thomas Haslauer – im mondänen Schlosshotel. Einer, der sich beim letzten 2:0-Sieg über Gleisdorf über seine „weiße Weste“ freute, war Keeper Marko Soldo.

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