„Wir Sanis haben für Kinder keine Medizin dabei“

„Vielleicht hätte man es einfach riskieren sollen?“ – Sanitäter meldeten sich nach der „Krone“-Geschichte über den Tod eines 14-jährigen Mädchens in Oberösterreich. Denn die Ersthelfer im „normalen“ Rettungsauto haben keine Präparate an Bord, die für die Behandlung von schweren Asthma-Anfällen bei Kindern zugelassen sind. Und eben ein solcher Anfall war im Vorjahr für das Kind tödlich, ehe der Notarzt – der zwei Mittel mithat, die für Kinder zugelassen sind – eingetroffen ist.