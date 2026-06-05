Erster Transfer? Hartberg angelt nach Teamspieler

Wenn Neo-Trainer Markus Schopp in Hartberg am 22. Juni erstmals zum Training bittet, wird das Gerüst an Stammspielern stehen. Zwar gibt es diesen Sommer – Stand jetzt – neun Abgänge. Doch bis auf Kapitän Jürgen Heil und den im Frühjahr verletzten Dominic Vincze (bei dem es aber noch Gespräche mit Rapid über eine weitere mögliche Leihe geben wird) waren es keine unangefochtenen Stammspieler. Hinter den Kulissen versuchen nun Sportchef Erich Korherr und Neo-Trainer Markus Schopp den Kader punktuell zu verstärken. Laut „Krone“-Infos gibt es auch bereits ein erstes Objekt der Begierde: Jakob Brandtner.