Harry und Meghan feiern Lilibets 5. Geburtstag

„Unser Traummädchen – Happy Birthday!“ Mit diesen Worten und einem Herzchen feierten Prinz Harry und Gattin Meghan Markle den 5. Geburtstag ihrer Tochter Lilibet.
Gemeinsam mit ihren Eltern und Bruder Archie feierte Lilibet Diana Mountbatten-Windsor ihren 5. Geburtstag in ihrer Heimatstadt Montecito (US-Bundesstaat Kalifornien).
Auf den wenigen veröffentlichten Bildern fällt vor allem ihr rotes Haar auf. Viele Beobachter finden, dass sie ihrem Vater Harry immer ähnlicher sieht. Harry selbst scherzte einmal, dass sich das „rote Spencer-Gen“ seiner Familie überraschend stark durchgesetzt habe.
In den USA geboren
Sie ist das erste Urenkelkind der Queen Elizabeth II., die in den USA geboren wurde. Grund dafür ist unter anderem auch der in Großbritannien berühmt-berüchtigte „Mexit“ – der Rückzug ihrer Eltern aus ihren Rollen als arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie im Jahr 2020.
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