„Timmys“ Todesursache bleibt nach Obduktion Rätsel

Bagger hievte Kadaver in Container

Ein Bagger hievte im Laufe der Obduktion nach und nach die Teile des Kadavers in die bereits vorbereiten Container. Für das Team ist die Arbeit damit nun erledigt, die Experten verlassen die Insel am Freitag früh. Im Gepäck haben die Forscher aus dem Inneren des Wals entnommene Proben. Eine Auswertung dieser wird erst in ein paar Monaten erwartet.