GP von Monaco: Erstes Training ab 13.30 Uhr LIVE

Grand Prix von Monaco: Das erste Training beginnt um 13.30 Uhr. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Neue Autos, altes Dilemma? Beim Formel-1-Klassiker in Monaco könnten Überholmanöver trotz der jüngsten Regelrevolution wieder eine Seltenheit werden. In den engen Straßen des Fürstentums geht es beim Grand Prix am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) für die meisten Fahrer wieder darum, die Dominanz von Mercedes zu brechen. In den ersten fünf Rennwochenenden der Saison stand am Ende immer ein „Silberpfeil“ am obersten Podest, zuletzt viermal hintereinander Kimi Antonelli.
Auch beim Europa-Auftakt der Motorsport-Königsklasse will der 19-jährige Italiener wieder vorne mitfahren und seine WM-Führung – 43 Punkte vor Teamkollege George Russell – im Idealfall ausbauen. Die Favoritenrolle schob Mercedes vor dem Traditionsrennen aber der Scuderia zu. „Ferrari wird das Team sein, das es in Monaco zu schlagen gilt“, sagte Antonelli nach seinem Sieg in Montreal vor zwei Wochen.
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