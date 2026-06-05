GP von Monaco: Erstes Training ab 13.30 Uhr LIVE

Neue Autos, altes Dilemma? Beim Formel-1-Klassiker in Monaco könnten Überholmanöver trotz der jüngsten Regelrevolution wieder eine Seltenheit werden. In den engen Straßen des Fürstentums geht es beim Grand Prix am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) für die meisten Fahrer wieder darum, die Dominanz von Mercedes zu brechen. In den ersten fünf Rennwochenenden der Saison stand am Ende immer ein „Silberpfeil“ am obersten Podest, zuletzt viermal hintereinander Kimi Antonelli.