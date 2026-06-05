Pass-Affäre im Landhaus trifft Haimbuchner-Ressort

Erst im März hatte Haimbuchner deutlich mehr Strenge bei Einbürgerungen gefordert. Um an den begehrten rot-weiß-roten Reisepass zu gelangen, müsse es hohe Hürden geben. „Die Staatsbürgerschaft ist eine Auszeichnung, deren Wert gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Sie gehört zu den angesehensten weltweit und ist deshalb eben nicht nur ein formales Dokument“, sagte er damals.