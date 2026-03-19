Kapazitätsverlust bei E-Autos ist kein Mangel

Die Batteriekapazität ist laut einer Studie eines der Hauptkriterien beim Kauf von Elektroautos. Nach dem Kauf eines Gebrauchten ließen die Käufer das überprüfen, waren mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden. Sie verlangten eine Aufhebung des Kaufvertrages, doch blitzten mit ihrer Klage bei Gericht ab.
Die Batteriekapazität ist laut Studie eines Autofahrerklubs eine der Hauptkriterien beim Kauf eines E-Autos. Das dürfte auch einen Finanzdienstleister und eine Pensionistin aus dem Zentralraum angetrieben haben, als sie im Oktober 2023 bei einem Autohaus ein gebrauchtes Elektrofahrzeug um 45.490 Euro erworben hatten.
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