Kapazitätsverlust bei E-Autos ist kein Mangel

Die Batteriekapazität ist laut einer Studie eines der Hauptkriterien beim Kauf von Elektroautos. Nach dem Kauf eines Gebrauchten ließen die Käufer das überprüfen, waren mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden. Sie verlangten eine Aufhebung des Kaufvertrages, doch blitzten mit ihrer Klage bei Gericht ab.