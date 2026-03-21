Osterferien voller Action im JUMP DOME

Die Osterferien stehen vor der Tür – und damit auch die Frage: Wohin mit der ganzen Energie der Kinder? Eine Antwort darauf liefern die JUMP DOME Trampolinparks in Linz, Salzburg und Klagenfurt. Hier wird Bewegung zum Erlebnis für die ganze Familie – und das völlig wetterunabhängig.
Die modernen Indoor-Hallen sind 365 Tage im Jahr geöffnet und bieten ideale Voraussetzungen für einen aktiven Familienausflug. Egal, ob Regen, Wind oder Sonnenschein: Im JUMP DOME ist immer Sprungzeit!
Action und Bewegung für jedes Alter
Langweilig wird es im JUMP DOME garantiert nicht. Zahlreiche Attraktionen sorgen dafür, dass Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene voll auf ihre Kosten kommen. Großzügige Trampolinflächen laden zum Springen, Hüpfen und Ausprobieren neuer Tricks ein. Wer es etwas herausfordernder mag, stellt sich dem Ninja-Warrior-Parcours, bei dem Geschicklichkeit, Balance und Ausdauer gefragt sind.
Für den extra Adrenalinkick sorgt der Sprungturm mit Airbag – hier sind Mut und Überwindung gefragt. Belohnt wird man mit jeder Menge Spaß und Erfolgserlebnissen.
Auch schon für die Kleinsten geeignet
Auch die jüngsten Besucher kommen nicht zu kurz. In den Kids Playgrounds in Linz und Klagenfurt gibt es speziell gestaltete Bereiche, in denen Kinder spielerisch aktiv werden können. Hier stehen Bewegung, Entdecken und Ausprobieren im Mittelpunkt – ganz ohne Leistungsdruck, dafür mit umso mehr Freude.
Entspannen nach der Action
Nach dem Austoben geht es entspannt weiter: In den angeschlossenen Gastrobereichen können sich Besucher stärken und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Denn im JUMP DOME geht es nicht um Wettbewerb oder Höchstleistungen – sondern um Spaß, Bewegung und vor allem gemeinsame Zeit.
Perfektes Ferienziel
Gerade in den Ferien nutzen viele Familien die Gelegenheit, gemeinsam aktiv zu sein und neue Ausflugsziele zu entdecken.
Ob mit Freunden, Geschwistern oder den Eltern – in den JUMP DOME Trampolinparks in Linz, Salzburg und Klagenfurt steht das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Ob als spontaner Ausflug oder fix eingeplant im Ferienprogramm: Die Trampolinparks bieten eine abwechslungsreiche Alternative zu klassischen Freizeitaktivitäten.
Während der Osterferien haben alle drei Standortetäglich von 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.
Tipp: Gerade in der Ferienzeit empfiehlt es sich, die gewünschte Sprungzeit frühzeitig online zu buchen oder vorab zu reservieren, um sich den gewünschten Termin zu sichern und Wartezeiten zu vermeiden.
Weitere Informationen und Buchung unter: www.jumpdome.at
Damit werden die Osterferien garantiert alles – nur nicht langweilig.
Geheimtipp: Wer noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk für‘s Osternest ist, kann hier JUMP DOME Gutscheine und Geschenkboxen finden und bequem nach Hause liefern lassen.