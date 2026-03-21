Osterferien voller Action im JUMP DOME

Die Osterferien stehen vor der Tür – und damit auch die Frage: Wohin mit der ganzen Energie der Kinder? Eine Antwort darauf liefern die JUMP DOME Trampolinparks in Linz, Salzburg und Klagenfurt. Hier wird Bewegung zum Erlebnis für die ganze Familie – und das völlig wetterunabhängig.