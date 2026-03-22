Gloria Allred
Diese Frau kämpft in Epstein-Affäre für 27 Opfer
Seit Jahrzehnten unterstützt die US-Anwältin Frauen, die gegen berühmte Männer aussagen. Nun vertritt Gloria Allred (84) in der Epstein-Affäre 27 Opfer und kämpft gegen ein brutales Macht-System.
Wenn Gloria Allred eine Pressekonferenz einberuft, weiß man in Amerika: Irgendwo beginnt gerade ein neuer Skandal. Neben der Anwältin mit den knallroten Lippen und den farbigen Kostümen sitzen dann Frauen, die oft jahrelang geschwiegen haben. Schauspielerinnen, Models, ehemalige Angestellte. Menschen, die Männern Vorwürfe machen, die reich, berühmt oder politisch gut vernetzt und einflussreich sind.
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