Diese Frau kämpft in Epstein-Affäre für 27 Opfer

Wenn Gloria Allred eine Pressekonferenz einberuft, weiß man in Amerika: Irgendwo beginnt gerade ein neuer Skandal. Neben der Anwältin mit den knallroten Lippen und den farbigen Kostümen sitzen dann Frauen, die oft jahrelang geschwiegen haben. Schauspielerinnen, Models, ehemalige Angestellte. Menschen, die Männern Vorwürfe machen, die reich, berühmt oder politisch gut vernetzt und einflussreich sind.