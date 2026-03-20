84-Jähriger kopierte seinen Führerschein: Prozess!

Aus Angst, sie zu verlieren, hat ein Kärntner Pensionist seine Ausweise kopiert – wie vermutlich viele andere auch. Was er aber nicht wusste: Ein solches Duplikat zu verwenden, kann strafbar sein! Und deswegen landete der 84-Jährige zum ersten Mal im Leben am Klagenfurter Landesgericht auf der Anklagebank.
„Mit 84 bin ich jetzt gescheiter geworden“, seufzt der Kärntner, der in diesem Alter erstmals mit der Justiz zu tun hat. Er muss sich vor einem Strafrichter verantworten. Denn der Vorwurf von Anklagevertreterin Magdalena Jarnig-Prislan von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt lautet Urkundenfälschung.
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