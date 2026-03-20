84-Jähriger kopierte seinen Führerschein: Prozess!

Aus Angst, sie zu verlieren, hat ein Kärntner Pensionist seine Ausweise kopiert – wie vermutlich viele andere auch. Was er aber nicht wusste: Ein solches Duplikat zu verwenden, kann strafbar sein! Und deswegen landete der 84-Jährige zum ersten Mal im Leben am Klagenfurter Landesgericht auf der Anklagebank.