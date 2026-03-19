Experten entlarven Spritspar-Wunder als teure Lüge

Fahrstil verbessern: Statt Geld für Spritsparmittel auszugeben, lieber den eigenen Fahrstil optimieren. Ein Spritspartraining, wie es auch der ÖAMTC anbietet, kann den Verbrauch um bis zu 20 % senken.

Placebo-Effekt beachten: Berichte von Nachbarn oder Bekannten über Spritsparmittel sind oft nicht unter vergleichbaren Bedingungen ermittelt. Wer ein Produkt erwartet, fährt automatisch sparsamer – der Effekt ist meist psychologisch.

Haftung & Garantie: Kein Fahrzeughersteller hat Spritsparmittel freigegeben. Schäden durch deren Nutzung trägt allein der Fahrzeugbesitzer. Garantie oder Sachmängelhaftung erlöschen nicht automatisch, aber Hersteller übernehmen bei ursächlichem Schaden keine Haftung.

Fahrzeugwartung: Regelmäßige Kontrolle von Luftdruck, Öl- und Filterwechsel senkt den Verbrauch. Unnötiges Gewicht vermeiden.

Kraftstoff & Öl: Nur vom Hersteller freigegebene Ölqualität verwenden und handelsüblichen Kraftstoff gemäß DIN-EN tanken.