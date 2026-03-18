Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer

Nach zähem Ringen hat sich die Dreier-Koalition heute Nacht auf eine rasche Spritpreisbremse geeinigt. Schon ab 1. April wird diese an der Zapfsäule zu spüren sein. Es kommen zwei Maßnahmen: Für Raffinerien und Tankstellen wird ein Margendeckel eingeführt und die Mineralölsteuer wird befristet gesenkt. Die Entlastung wird im Schnitt zehn Cent pro Liter betragen.
Der Plan im Detail: Die Gewinnmargen von Raffinerien und Tankstellen werden künftig in Krisensituationen wie der aktuellen jeweils für einen Monat fixiert und der Anstieg dieser Margen im Vergleich zum Vorkrisenniveau halbiert.
Dieser Eingriff bedeutet nicht, dass keine Gewinne mehr gemacht werden dürfen. Er soll nur verhindern, dass aus einer Krise ein Geschäftsmodell wird, erklärt Vizekanzler Andreas Babler.
Mehreinnahmen werden „zurückgegeben“
Gleichzeitig wird die Mineralölsteuer gesenkt. Damit sollen die Mehreinnahmen, die sich aus der Mehrwertsteuer ergeben, den Autofahrern zurückgegeben werden. Die Entlastung soll dabei direkt proportional erfolgen und budgetneutral sein.
Die Mineralölsteuer (MöSt) ist eine Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe und Heizstoffe, die pro Liter oder Kilogramm anfällt. Sie beträgt aktuell rund 48,2 Cent pro Liter Benzin und 39,7 Cent pro Liter Diesel. Zusätzlich zur MöSt fällt seit Oktober 2022 eine CO₂-Bepreisung pro Liter an. Hinzu kommen 20 Prozent Mehrwertsteuer.
Steigende Preise erhöhen somit nur die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, nicht aber aus den beiden anderen Abgaben, weil diese Mengensteuern sind. Nur wenn mehr verbraucht wird, wird mehr eingenommen.
Es werden die tatsächlichen Mehreinnahmen berechnet und als Bewertungsgrundlage herangezogen. Anfänglich wird die Steuer jedenfalls um 5 Cent jeweils für Benzin und Diesel gesenkt. Die Maßnahmen sind befristet und können jederzeit ausgesetzt oder verlängert werden.
Mit den heute im Ministerrat beschlossenen Maßnahmen reagiert die Regierung auf die angespannte Situation auf den globalen Ölmärkten. „Damit sollen sich massive Preissteigerungen nicht weiter verfestigen und somit die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sowie die Kaufkraft nicht geschmälert werden“, heißt es im Ministerratsvortrag.
„Volkswirtschaftliche Verwerfungen“ sollen verhindert oder abgemildert werden. Eine solche liegt dann vor, wenn der Preis für Benzin oder Diesel im Zeitraum von zwei Monaten um 30 Prozent steigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.