Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer

Nach zähem Ringen hat sich die Dreier-Koalition heute Nacht auf eine rasche Spritpreisbremse geeinigt. Schon ab 1. April wird diese an der Zapfsäule zu spüren sein. Es kommen zwei Maßnahmen: Für Raffinerien und Tankstellen wird ein Margendeckel eingeführt und die Mineralölsteuer wird befristet gesenkt. Die Entlastung wird im Schnitt zehn Cent pro Liter betragen.