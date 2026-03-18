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Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer

Innenpolitik
18.03.2026 10:03
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Nach zähem Ringen hat sich die Dreier-Koalition heute Nacht auf eine rasche Spritpreisbremse geeinigt. Schon ab 1. April wird diese an der Zapfsäule zu spüren sein. Es kommen zwei Maßnahmen: Für Raffinerien und Tankstellen wird ein Margendeckel eingeführt und die Mineralölsteuer wird befristet gesenkt. Die Entlastung wird im Schnitt zehn Cent pro Liter betragen.

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Der Plan im Detail: Die Gewinnmargen von Raffinerien und Tankstellen werden künftig in Krisensituationen wie der aktuellen jeweils für einen Monat fixiert und der Anstieg dieser Margen im Vergleich zum Vorkrisenniveau halbiert.

Dieser Eingriff bedeutet nicht, dass keine Gewinne mehr gemacht werden dürfen. Er soll nur verhindern, dass aus einer Krise ein Geschäftsmodell wird, erklärt Vizekanzler Andreas Babler.

SPÖ ÖVP und NEOS haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
SPÖ ÖVP und NEOS haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Mehreinnahmen werden „zurückgegeben“
Gleichzeitig wird die Mineralölsteuer gesenkt. Damit sollen die Mehreinnahmen, die sich aus der Mehrwertsteuer ergeben, den Autofahrern zurückgegeben werden. Die Entlastung soll dabei direkt proportional erfolgen und budgetneutral sein.

Hintergrund
Steuern auf Treibstoff

Die Mineralölsteuer (MöSt) ist eine Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe und Heizstoffe, die pro Liter oder Kilogramm anfällt. Sie beträgt aktuell rund 48,2 Cent pro Liter Benzin und 39,7 Cent pro Liter Diesel. Zusätzlich zur MöSt fällt seit Oktober 2022 eine CO₂-Bepreisung pro Liter an. Hinzu kommen 20 Prozent Mehrwertsteuer.

Steigende Preise erhöhen somit nur die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, nicht aber aus den beiden anderen Abgaben, weil diese Mengensteuern sind. Nur wenn mehr verbraucht wird, wird mehr eingenommen.

Es werden die tatsächlichen Mehreinnahmen berechnet und als Bewertungsgrundlage herangezogen. Anfänglich wird die Steuer jedenfalls um 5 Cent jeweils für Benzin und Diesel gesenkt. Die Maßnahmen sind befristet und können jederzeit ausgesetzt oder verlängert werden.

Mit den heute im Ministerrat beschlossenen Maßnahmen reagiert die Regierung auf die angespannte Situation auf den globalen Ölmärkten. „Damit sollen sich massive Preissteigerungen nicht weiter verfestigen und somit die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sowie die Kaufkraft nicht geschmälert werden“, heißt es im Ministerratsvortrag.

Lesen Sie auch:
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Zehn Cent pro Liter
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
18.03.2026

„Volkswirtschaftliche Verwerfungen“ sollen verhindert oder abgemildert werden. Eine solche liegt dann vor, wenn der Preis für Benzin oder Diesel im Zeitraum von zwei Monaten um 30 Prozent steigt.

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