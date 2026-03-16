Benzin ist heute sogar billiger als vor 15 Jahren

Diesel reagiert aktuell sensibler auf die Krise

Zuletzt wurden diese langfristigen Trends durch externe Schocks massiv überlagert. Seit Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar 2026 sind die Treibstoffpreise steil in die Höhe geschnellt. Bei Benzin betrug der kriegsbedingte Anstieg knapp ein Fünftel, während Diesel sogar um rund ein Viertel zulegte. Diesel reagiert aktuell sensibler auf die Krise, da er nicht nur im Verkehr, sondern auch als Heizöl und in der Industrie und Landwirtschaft stark nachgefragt wird, während das Angebot durch die blockierten Exportrouten im Nahen Osten verknappt ist. Diesel kostete zuletzt rund 1,92 Euro je Liter, während Benzin bereits um rund 1,73 Euro zu haben war. In Österreich war Diesel jahrelang durch die niedrigere Mineralölsteuer (MÖSt) künstlich günstiger als Benzin. Dieser Steuervorteil wird nun durch die massiven Marktverwerfungen aufgefressen.