Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spitzenreiter Tirol

Dieselpreis kratzt wieder hart an der 2-€-Grenze

Österreich
17.03.2026 09:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Preis für einen Liter Diesel hat am Montag wieder hart an der 2-Euro-Grenze gekratzt. Spitzenreiter war einmal mehr Tirol. Der Iran-Krieg hat die Ölpreise seit Ende Februar stark steigen lassen.

0 Kommentare

1,988 Euro musste am Montag österreichweit im Schnitt an den Tankstellen bezahlt werden, für Benzin wurde 1,785 Euro je Liter verlangt. Spitzenreiter war einmal mehr Tirol, wo 1,995 bzw. 1,799 Euro kassiert wurden, so die aktuellen Zahlen der E-Control.

In der Vorwoche – am 10. März – kraxelte der Preis für einen Liter Diesel bereits teilweise auf über zwei Euro. 

Seit Montag dürfen die Preise an den Tankstellen nur noch an jedem Montag, Mittwoch und Freitag ...
Seit Montag dürfen die Preise an den Tankstellen nur noch an jedem Montag, Mittwoch und Freitag um 12 Uhr Mittag erhöht werden.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Preisdeckel in Kroatien
Zum Vergleich: In Kroatien, das einen Preisdeckel eingeführt hat, kostete am Montag ein Liter Diesel 1,51 und Benzin 1,48 Euro.

Preisanstieg seit Februar
Ein kurzer Blick zurück: Im Jahr 2025 war Tanken etwas günstiger als 2024. Der Liter Super kostete im Vorjahr im Jahresschnitt 1,518 Euro und damit rund fünf Cent weniger als 2024, der durchschnittliche Dieselpreis lag mit 1,537 Euro rund sechs Cent unter dem Vorjahreswert. Heuer war bereits im Februar ein Preisanstieg zu bemerken.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Inflation sowie der Preise für Diesel und Benzin in Österreich von 2000 bis 2026. Die Preise für Diesel und Benzin schwanken stark und steigen ab 2021 deutlich an. Diesel erreicht 2022 einen Höchstwert, während die Inflation ab 2021 ebenfalls stark ansteigt. Quelle: Statistik Austria.

Mit Beginn der Kampfhandlungen im Nahen Osten setzte sich der Aufwärtstrend Anfang März deutlich fort. Zu Monatsbeginn kostete Diesel durchschnittlich 1,739 Euro, Super 1,639 Euro pro Liter.

Preise dürfen nur mehr drei Mal pro Woche erhöht werden
Seit Montag dürfen die Preise an den Tankstellen nur noch an jedem Montag, Mittwoch und Freitag um 12 Uhr Mittag erhöht werden. Preissenkungen sind hingegen zu jedem Zeitpunkt in beliebigem Ausmaß zulässig. Diese Regierungsmaßnahme endet am 12. April.

Weder Preisdeckel noch Steuersenkung
Zu einem von der SPÖ favorisierten Preisdeckel hat sich die Regierung ebenso noch nicht durchringen können wie zu einer von Teilen der ÖVP angedachten Steuersenkung auf Treibstoffe. Ökonomen warnen vor raschen Preiseingriffen, auch Vertreter der Wirtschaft haben sich bisher skeptisch gezeigt.

Lesen Sie auch:
In einer Pressekonferenz konterte Marterbauer die Aussagen von OMV-Chef Stern, der Staat würde ...
Marterbauer kontert
Spritpreise: Staat verdient sich kein Körberlgeld
16.03.2026
Zapfsäulen-Check
Benzin ist heute sogar billiger als vor 25 Jahren
16.03.2026
ARBÖ-Analyse
Hohe Spritpreise: „Vergleichen zahlt sich aus“
14.03.2026

FPÖ-Kritik an europäischem Emissionshandel
Der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter. Manfred Haimbuchner (FPÖ) erneuerte am Dienstag seine Kritik am europäischen Emissionshandel. Dieser verteuere die Produktion energieintensiver Güter in Europa und die Stromerzeugung. Das Industriebundesland Oberösterreich sei davon besonders betroffen, betonte er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
17.03.2026 09:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Partner sind genervt
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
Das Zollamt hat im Vorjahr 55 lebende Tiere beschlagnahmt, darunter mehrere Warane (Symbolbild).
Darunter Warane
Zollamt beschlagnahmte im Vorjahr 55 lebende Tiere
Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
163.601 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
142.009 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
126.811 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1445 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
940 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Österreich
Spitzenreiter Tirol
Dieselpreis kratzt wieder hart an der 2-€-Grenze
Krone Plus Logo
Zehn Jahre drohen
Nach Straftat: Muss Mörder wieder ins Gefängnis?
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Schock in Pflegeheim
85-Jähriger missbrauchte demente Heimbewohnerinnen
Krone Plus Logo
Zu wenig Platz
Radler ignorant: Ärger für Fußgänger unter Brücke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf