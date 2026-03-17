Dieselpreis kratzt wieder hart an der 2-€-Grenze

Preisanstieg seit Februar

Ein kurzer Blick zurück: Im Jahr 2025 war Tanken etwas günstiger als 2024. Der Liter Super kostete im Vorjahr im Jahresschnitt 1,518 Euro und damit rund fünf Cent weniger als 2024, der durchschnittliche Dieselpreis lag mit 1,537 Euro rund sechs Cent unter dem Vorjahreswert. Heuer war bereits im Februar ein Preisanstieg zu bemerken.