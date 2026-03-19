Auto-Fasten? Ja, auch bei Aprilwetter im März

Sie denken es sich schon: So ist auch das Autofasten entstanden. Richtig! Und damit es nicht fad wird, habe ich mir für jeden Tag etwas anderes überlegt. Einmal fahre ich mit dem Bus (Der Ticketkauf brachte mich an den Rand der Verzweiflung), einmal nehme ich den E-Scooter (Wer erwartet denn, dass da plötzlich der Akku ausgeht?), einmal laufe ich nach Hause (Sie erinnern sich – der Halbmarathon will vorbereitet werden!) und einmal gehe ich einfach zu Fuß.