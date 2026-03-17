Auto-Fasten heißt Busfahren für Fortgeschrittene

Nur nicht aufgeben

Nach dem dritten Versuch blicke ich genervt vom Bildschirm auf, entdecke einen Hinweis, der kleiner nicht sein könnte, und lese erstaunt: Unsere Landeshauptstadt hat sich eine eigene digitale Sonderwelt gebaut. Die alte App gibt es zwar noch, aber sie funktioniert nicht mehr – ein stillgelegtes Relikt, kein Hinweis.