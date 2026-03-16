Fleisch? Vermiss ich gar nicht. Wirklich nicht …

Und plötzlich ist überall nur noch Fleisch. Hatte es sich aus Rücksicht auf meine Fastenzeit versteckt, war ich einfach nur mit Scheuklappen unterwegs oder hat sich das Universum gegen mich verschworen? Unter uns: Ich tippe stark auf Letzteres. Ich habe es auch herausgefordert – hätte ich geschwiegen, wäre ich vielleicht nicht Philosoph, aber immerhin von manchem seelischen Leid verschont geblieben.