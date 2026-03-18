Mit 7 km/h auf dem Weg zur Entschleunigung

Man sollte meinen, ein E-Scooter sei die simpelste und praktischste Antwort auf urbane Fortbewegung: Die Dinger stehen ja überall herum, die Handhabe ist relativ einfach, man kommt damit an sein Ziel. In der Praxis entpuppt sich das Ganze allerdings eher als Mischung aus Schnitzeljagd und Charaktertest – willkommen zum zweiten Tag meines Auto-Fastens. Mein roter Flitzer bleibt wieder daheim am Parkplatz stehen, stattdessen suche ich mir ein türkises Gefährt.