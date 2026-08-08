Radlerin (32) starb nach Kollision mit Kipplaster

Erneut kam es zu einer tödlichen Kollision zwischen einer Fahrradfahrerin und dem Lenker eines Kipplasters. Am Freitag gegen 14 Uhr ereignete sich der schwere Verkehrsunfall bei der Kreuzung der Salzburger Straße und Plainfelder Straße in Thalgau. Eine 32 Jahre junge Salzburgerin verlor ihr Leben.
Den ersten Erkenntnissen der Polizei nach war die 32-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Salzburger Straße in Richtung Thalgau unterwegs. Zur gleichen Zeit war der Lkw-Lenker (56) auf derselben Straße unterwegs und bog an der Kreuzung mit der Plainfelder Straße nach links in Richtung Plainfeld ab. Dabei kam es zur tödlichen Kollision zwischen dem tonnenschweren Kipplaster und dem Fahrrad.
Gutachten zur Unfallursache
Die 32-Jährige erlitt durch die Kollision tödliche Verletzungen. Erste Unfall-Ermittlungen wurden bereits durchgeführt. Auf „Krone“-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass eine Obduktion angeordnet wurde.
Zudem hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen mit einem Gutachten beauftragt. Die Freiwillige Feuerwehr war für die Aufräumarbeiten vor Ort und unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Dabei wurde ein Sichtschutz aufgestellt und der Verkehr einspurig am Unfallort vorbeigeführt. Nach drei Stunden war der Einsatz beendet.
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