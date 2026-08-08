Radlerin (32) starb nach Kollision mit Kipplaster

Den ersten Erkenntnissen der Polizei nach war die 32-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Salzburger Straße in Richtung Thalgau unterwegs. Zur gleichen Zeit war der Lkw-Lenker (56) auf derselben Straße unterwegs und bog an der Kreuzung mit der Plainfelder Straße nach links in Richtung Plainfeld ab. Dabei kam es zur tödlichen Kollision zwischen dem tonnenschweren Kipplaster und dem Fahrrad.