Das ist im Austria-Stadion (nicht) passiert

„Wir freuen uns auf ein ausverkauftes Haus“

Egal unter welchem Namen: Die Tribünen sind heute mit 1566 Zuschauern belegt. „Wir freuen uns auf ein ausverkauftes Haus“, erklärte Rettenbacher, der mit seinen Vereinskollegen in den vergangenen Wochen und Monaten einiges voranbrachte. „In einem Stadion, das fast 30 Jahre alt ist, gibt es immer wieder etwas zu tun“, erklärte er. Die Kabinen wurden vergrößert, in der Länderspielpause folgen weitere Anpassungen. Ein nächster Schritt, um die Gegebenheiten für Spieler und Betreuer anzuheben.