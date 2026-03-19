21 fehlen noch: Groundhopper steht vor Vollendung

Am Wochenende starten in Oberösterreich auch die restlichen 22 Unterhaus-Ligen ins Fußball-Frühjahr. Worüber sich neben den Vereinen und Fans auch ein Groundhopper aus Niederösterreich freut. Denn nur noch 21 Plätze fehlen noch auf seiner Liste zur Vollendung.
Die Regionalliga Mitte wurde bereits Ende Februar angepfiffen, die OÖ-Liga und die beiden Landesligen vor zwei Wochen. Und am Wochenende erwachen auch die restlichen 22 Unterhaus-Ligen mit den 306 Klubs endgültig aus dem Winterschlaf.
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