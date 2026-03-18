„Nicht jeder kann Kindergarten wählen, der passt“

Deswegen stehen Mamas und Papas auch in Kärnten mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten offen – jedenfalls vom Prinzip her, denn das Kärntner Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (K-KBBG) sieht vor, dass zwar eine grundsätzliche Wahlfreiheit besteht, wer aber einen Kindergarten außerhalb der eigenen Gemeinde besuchen will, braucht ein Okay seiner Heimatkommune.