„Nicht jeder kann Kindergarten wählen, der passt“

Damit Eltern selbst über den Kindergarten-Besuch des Nachwuchses entscheiden dürfen, läuft in Kärnten noch bis Donnerstag eine Petition. Die vom Land propagierte grundsätzliche Wahlfreiheit steht ja massiv in der Kritik.
Waldkindergarten oder Montessori-Pädagogik – oder doch ein offenes Raumkonzept? In Sachen Kleinkindbetreuung und Kindergarten gibt es schon lange nicht mehr den einen richtigen Weg. Vielmehr machen sich heutzutage viele Eltern immer mehr Gedanken über die frühkindliche Förderung ihres Nachwuchses.
Deswegen stehen Mamas und Papas auch in Kärnten mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten offen – jedenfalls vom Prinzip her, denn das Kärntner Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (K-KBBG) sieht vor, dass zwar eine grundsätzliche Wahlfreiheit besteht, wer aber einen Kindergarten außerhalb der eigenen Gemeinde besuchen will, braucht ein Okay seiner Heimatkommune.
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