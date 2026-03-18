Letztes Durchatmen vor nächstem Inflationssprung

Die Inflation in Österreich hat im Februar wieder leicht zugelegt. Im Vorjahresvergleich legte sie auf 2,2 Prozent zu, nachdem sich der Preisauftrieb im Jänner mit einer Rate von zwei Prozent gegenüber Dezember deutlich abgeschwächt hatte. Die Möglichkeit zum Durchatmen bleibt aber wohl nur kurz: Aufgrund des Nahost-Krieges ist schon bald mit neuerlichen Inflationssprüngen zu rechnen.