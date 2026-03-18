Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder 2,2 Prozent

Letztes Durchatmen vor nächstem Inflationssprung

Wirtschaft
18.03.2026 09:37
Die Preissteigerungen in Österreich sind im Februar aufgrund der Krise in Nahost erneut stärker ...
Die Preissteigerungen in Österreich sind im Februar aufgrund der Krise in Nahost erneut stärker angewachsen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Inflation in Österreich hat im Februar wieder leicht zugelegt. Im Vorjahresvergleich legte sie auf 2,2 Prozent zu, nachdem sich der Preisauftrieb im Jänner mit einer Rate von zwei Prozent gegenüber Dezember deutlich abgeschwächt hatte. Die Möglichkeit zum Durchatmen bleibt aber wohl nur kurz: Aufgrund des Nahost-Krieges ist schon bald mit neuerlichen Inflationssprüngen zu rechnen.

0 Kommentare

Stärkster Preistreiber war laut Statistik Austria einmal mehr der Dienstleistungssektor, allerdings dämpften auch Haushaltsenergie und Treibstoffe die Teuerung weniger als zuvor.

Auch in der Gastronomie und Hotellerie wurde es teurer, die Preise wuchsen durchschnittlich um 5,1 Prozent, womit sie die Inflation im Jahresvergleich am stärksten erhöhten.

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von August 2024 bis Februar 2026. Die Inflationsrate lag im Februar 2026 bei 2,2 %. Besonders stark stiegen die Preise in der Gastronomie und in Hotels mit 5,1 %. Lebensmittel (ohne Alkohol) verteuerten sich um 2,4 %, während Treibstoffe um 5,1 % günstiger wurden. Quelle: Statistik Austria.

Die Teuerung für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe fiel mit plus 1,5 Prozent ebenso höher aus als im Jänner (plus 1,1 Prozent).

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke hingegen stiegen durchschnittlich um 2,4 Prozent und damit etwas weniger kräftig als im Jänner (plus 2,6 Prozent).

Lesen Sie auch:
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Zehn Cent pro Liter
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
18.03.2026
Inflation bei 2,2%
Neuer Dämpfer: Preise steigen wieder stärker
03.03.2026
Krone Plus Logo
Unerwartete Milliarden
Wie die Regierung bei Inflation und Budget trickst
05.02.2026

Der Konflikt im Nahen Osten wirkt vor allem über Öl- und Gaspreise. Diese treiben üblicherweise Transport-, Energie- und Produktionskosten. Das wirkt sich rasch auf Lebensmittelpreise und Alltagskosten aus. Wie stark die Inflation noch ansteigt, hängt aber davon ab, wie lange die Krise anhält und ob Lieferketten tatsächlich gestört werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
18.03.2026 09:37
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
Statistik Austria
InflationGastronomie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
195.795 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
168.182 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
155.732 mal gelesen
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1632 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1332 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Wirtschaft
Ende für hohe Kosten?
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
Wieder 2,2 Prozent
Letztes Durchatmen vor nächstem Inflationssprung
Vorläufig in Kraft
Mercosur-Abkommen nun auch in Paraguay ratifiziert
Zehn Cent pro Liter
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
Ordensspitäler
Nach Streik steht jetzt doch eine Einigung bevor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf