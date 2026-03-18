Letztes Durchatmen vor nächstem Inflationssprung

Die Inflation in Österreich hat im Februar wieder leicht zugelegt. Im Vorjahresvergleich legte sie auf 2,2 Prozent zu, nachdem sich der Preisauftrieb im Jänner mit einer Rate von zwei Prozent gegenüber Dezember deutlich abgeschwächt hatte. Die Möglichkeit zum Durchatmen bleibt aber wohl nur kurz: Aufgrund des Nahost-Krieges ist schon bald mit neuerlichen Inflationssprüngen zu rechnen.
Stärkster Preistreiber war laut Statistik Austria einmal mehr der Dienstleistungssektor, allerdings dämpften auch Haushaltsenergie und Treibstoffe die Teuerung weniger als zuvor.
Auch in der Gastronomie und Hotellerie wurde es teurer, die Preise wuchsen durchschnittlich um 5,1 Prozent, womit sie die Inflation im Jahresvergleich am stärksten erhöhten.
Die Teuerung für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe fiel mit plus 1,5 Prozent ebenso höher aus als im Jänner (plus 1,1 Prozent).
Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke hingegen stiegen durchschnittlich um 2,4 Prozent und damit etwas weniger kräftig als im Jänner (plus 2,6 Prozent).
Der Konflikt im Nahen Osten wirkt vor allem über Öl- und Gaspreise. Diese treiben üblicherweise Transport-, Energie- und Produktionskosten. Das wirkt sich rasch auf Lebensmittelpreise und Alltagskosten aus. Wie stark die Inflation noch ansteigt, hängt aber davon ab, wie lange die Krise anhält und ob Lieferketten tatsächlich gestört werden.
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